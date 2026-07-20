"Rientrare allo stadio", questa la scelta dei tifosi organizzati: cosa ne pensano i lettori di Toro News?
La Maratona rientra allo stadio: i dettagli (VIDEO)
La Maratona ha deciso: si rientrerà allo stadio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio, davanti al Filadelfia si sono susseguiti i pareri di vari tifosi, di ogni gruppo (o anche appartenenti a nessun'organizzazione) e di ogni età. Alcuni tifosi si sono detti contrari all'ipotesi di rientrare allo stadio Olimpico Grande Torino, altri favorevoli con il tentativo di contestare ancora più forte e molti sono stati propositivi nell'avanzare proposte. Il pomeriggio, alla fine, ha prodotto un risultato.
Favorevoli alla decisione della Maratona? Il sondaggio di Toro NewsAlla fine, la Maratona rientrerà allo stadio Olimpico Grande Torino. Questa la scelta presa dai gruppi organizzati granata: entrare per le gare casalinghe e contestare da dentro contro la presidenza di Urbano Cairo. Non mancheranno, poi, proposte, come quella di organizzare un corteo prima dell'apertura di Serie A contro il Milan: un percorso dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino. Quanto è stato deciso, però, divide le masse. Divide i tifosi granata. Noi chiediamo a voi, lettori di Toro News: siete d'accordo con la scelta della Maratona di tornare allo stadio? Votate il sondaggio qui sotto.
La Maratona torna allo stadio: siete d'accordo?
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