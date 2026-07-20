La Maratona ha deciso: si rientrerà allo stadio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio, davanti al Filadelfia si sono susseguiti i pareri di vari tifosi, di ogni gruppo (o anche appartenenti a nessun'organizzazione) e di ogni età. Alcuni tifosi si sono detti contrari all'ipotesi di rientrare allo stadio Olimpico Grande Torino, altri favorevoli con il tentativo di contestare ancora più forte e molti sono stati propositivi nell'avanzare proposte. Il pomeriggio, alla fine, ha prodotto un risultato.

Favorevoli alla decisione della Maratona? Il sondaggio di Toro News

La Maratona torna allo stadio: siete d'accordo? Sì No Sì 70% 33 voti No 30% 14 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Alla fine, la Maratona rientrerà allo stadio Olimpico Grande Torino. Questa la scelta presa dai gruppi organizzati granata: entrare per le gare casalinghe e contestare da dentro contro la presidenza di Urbano Cairo. Non mancheranno, poi, proposte, come quella di organizzare un corteo prima dell'apertura di Serie A contro il Milan: un percorso dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino. Quanto è stato deciso, però, divide le masse. Divide i tifosi granata. Noi chiediamo a voi, lettori di Toro News: siete d'accordo con la scelta della Maratona di tornare allo stadio? Votate il sondaggio qui sotto.