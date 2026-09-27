Otto anni e quattro mesi: il tempo che è passato da quel 1° giugno 2018, quando Roberto Mancini, in un amichevole contro la Francia, fece esordire Rolando Mandragora. Oltre tremila giorni dopo, il centrocampista tornato granata ha ottenuto una nuova convocazione per la prima fase della Nations League 2026/2027 e ora spera di poter nuovamente calcare il campo con la maglia azzurra. Mandragora con l'Italia potrà avere una chance?

Mandragora in Italia: merita una chance?

Mandragora merita una chance nell'Italia di Mancini? Sì, da titolare Sì, almeno come subentrato No Sì, da titolare 100% 1 voti Sì, almeno come subentrato 0% 0 voti No 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Il centrocampo dell'Italia è folto e ci sono alcuni giocatori che difficilmente possono essere sostituiti: è il caso di Nicolò Barella e Sandro Tonali. Tra di loro nasce lo spazio dove vuole infilarsi Rolando Mandragora: il suo obiettivo è quello di conquistare il ruolo di centrale di centrocampo. Nella disfatta dell'Olimpico contro il Belgio, quel ruolo l'ha occupato Alessandro Romano dal 1', con Fagioli rimasto in tribuna e Doumbia e Frattesi subentrati nella ripresa. Ora ci sarà la doppia sfida con la Turchia e la partita d'andata contro la Francia: Rolando Mandragora merita una chance nell'Italia di Mancini? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere.