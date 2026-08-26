Scorre il tempo sull'orologio di Gianluca Petrachi, scorrono le squadre nella classifica di Serie A. E il Torino che fa? La sessione estiva di calciomercato sta scadendo: alle 20:00 di martedì 2 settembre si chiuderanno le porte dello Sheradon di Milano e con esse la possibilità per le squadre di Serie A di chiudere trattative. Le formazioni devono essere ancora completate e così gli ultimi giorni, come sempre, saranno intensi. Anche il Torino deve fare qualcosa per rinforzarsi in maniera definitiva. Ma di quanti acquisti ha bisogno la formazione granata? Votate il sondaggio in fondo all'articolo per esprimere il vostro parere sul calciomercato del Torino.

Calciomercato Torino, quanti acquisti ancora? Il sondaggio

Quanti acquisti servono ancora al Torino? Nessuno, la squadra è a posto così 1 o 2 3 o 4 Almeno 5 3 o 4 62% 47 voti Almeno 5 22% 17 voti 1 o 2 13% 10 voti Nessuno, la squadra è a posto così 3% 2 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Mascardi, Comuzzo, Fitz-Jim: tre acquisti titolari nella prima partita di Serie A per Ignazio Abate. E altri tra Comert, Oristanio e adesso anche Fortini che spingono per ritagliarsi il proprio spazio.. Tra le opzioni più quotate, al di là di un portiere, come dichiarato dal ds granata, un braccetto mancino e un centrocampista di interdizione. Cosa ne pensano, però, i tifosi? Noi, come sempre, chiediamo a voi lettori di Toro News: