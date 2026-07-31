Prosegue il calciomercato di marca granata. Dopo gli arrivi di Eray Comert e Pietro Comuzzo, il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Kian Fitz-Jim, centrocampista proveniente dall'Ajax. L'olandese va a rinforzare la mediana del Toro per 2,5 milioni di euro più il 5% su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Il classe 2003 ha firmato un contratto fino al 2029, con opzione per il prolungamento fino al 2030. Ma cosa ne pensano i tifosi del Torino?

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Kian Fitz-Jim al Torino, tifosi soddisfatti?

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Dopo una partenza a rilento, la sessione di calciomercato estivo del Toro è entrata nel vivo: con il nativo di Amsterdam gli acquisti granata di questa settimana salgono a 3. Il Torino si assicura così un centrocampista totale, dotato di qualità nella gestione della palla e di dinamismo,ai 2 nella sua linea mediana. In attesa di vedere il giocatore in campo, prima durante la preparazione post-ritiro e poi nel corso delle amichevoli in programma nel pre-campionato, chiediamo a voi lettori di Toro News un primo parere: