Cosa ne pensano i tifosi di Kian Fitz-Jim, primo centrocampista acquistato da Petrachi in questa sessione estiva di calciomercato?
Il calciomercato del Torino dopo un mese (VIDEO)
Prosegue il calciomercato di marca granata. Dopo gli arrivi di Eray Comert e Pietro Comuzzo, il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Kian Fitz-Jim, centrocampista proveniente dall'Ajax. L'olandese va a rinforzare la mediana del Toro per 2,5 milioni di euro più il 5% su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Il classe 2003 ha firmato un contratto fino al 2029, con opzione per il prolungamento fino al 2030. Ma cosa ne pensano i tifosi del Torino?
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Kian Fitz-Jim al Torino, tifosi soddisfatti?Dopo una partenza a rilento, la sessione di calciomercato estivo del Toro è entrata nel vivo: con il nativo di Amsterdam gli acquisti granata di questa settimana salgono a 3. Il Torino si assicura così un centrocampista totale, dotato di qualità nella gestione della palla e di dinamismo, ottimo per le richieste di Abate ai 2 nella sua linea mediana. In attesa di vedere il giocatore in campo, prima durante la preparazione post-ritiro e poi nel corso delle amichevoli in programma nel pre-campionato, chiediamo a voi lettori di Toro News un primo parere: siete soddisfatti dell'acquisto di Kian Fitz-Jim? Votate il sondaggio qui sotto.
Siete soddisfatti dell'acquisto di Kian Fitz-Jim?
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