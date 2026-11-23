Il Torino rimedia la sesta sconfitta stagionale contro il Napoli di Massimiliano Allegri. I granata hanno retto fino al 73', quando McTominay ha sbloccato la sfida con una rasoiata che non ha lasciato scampo a Perri. Un Toro che ha faticato a contenere lo scozzese e che ha segnato solo 2 gol nelle ultime 4 partite, 1 nelle ultime 3. La redazione di Toro News vi aveva chiesto di votare l'MVP della sfida contro i partenopei ed ecco quali sono stati per voi i migliori giocatori granata nella sfida dello stadio Maradona.

Decolla in classifica Perri: il brasiliano alza il muro

Votate i migliori di Napoli-Torino Perri 38% 263 voti Cacciamani 18% 128 voti Ismajli 17% 122 voti Mandragora 10% 73 voti Simeone 3% 20 voti Adams 3% 18 voti Gineitis 2% 17 voti Abouklhal 2% 13 voti Comuzzo 2% 12 voti Coco 1% 10 voti Casadei 1% 7 voti Zapata 1% 7 voti Cömert 1% 5 voti Belghali 0% 2 voti Bragança 0% 1 voti Vlasic 0% 0 voti Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

La maggioranza dei votanti ha eletto Lucas Perri come MVP della sfida contro i partenopei, con una preferenza del 38% (263 voti). Il portiere brasiliano ha compiuto diverse parate salva risultato, negando più volte il vantaggio al Napoli prima e il 2-0 partenopeo poi. L'ex Lione ha trovato una gran prestazione e sta mostrando una crescita di rendimento e sale 6 punti nella classifica dei Toro News Award, agganciando Mandragora. Al secondo posto nelle votazioni c'è Cacciamani, che per 6 voti in più, con una percentuale del 18% (128 voti) batte Ismajli e sale a 4 punti. Il numero 44 invece, fermo a 122, corrispondenti al 17% delle preferenze, sale sul gradino più basso del podio e appaia Njie, Simeone e Coco a 5 punti.

Ilkhan: 17

Fitz-Jim: 12

Adams: 14

Bragança, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora, Perri: 6

Njie, Simeone, Coco, Ismajli: 5

Cacciamani: 4

Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Comuzzo, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).