Quali sono stati i migliori giocatori del Torino nella sconfitta per 1-0 contro il Napoli? I tifosi granata non hanno dubbi
Classifica mediocre e ko giusto a Napoli: dov'è finita la "miglior stagione" di Cairo? (VIDEO)
Il Torino rimedia la sesta sconfitta stagionale contro il Napoli di Massimiliano Allegri. I granata hanno retto fino al 73', quando McTominay ha sbloccato la sfida con una rasoiata che non ha lasciato scampo a Perri. Un Toro che ha faticato a contenere lo scozzese e che ha segnato solo 2 gol nelle ultime 4 partite, 1 nelle ultime 3. La redazione di Toro News vi aveva chiesto di votare l'MVP della sfida contro i partenopei ed ecco quali sono stati per voi i migliori giocatori granata nella sfida dello stadio Maradona.
Decolla in classifica Perri: il brasiliano alza il muroLa maggioranza dei votanti ha eletto Lucas Perri come MVP della sfida contro i partenopei, con una preferenza del 38% (263 voti). Il portiere brasiliano ha compiuto diverse parate salva risultato, negando più volte il vantaggio al Napoli prima e il 2-0 partenopeo poi. L'ex Lione ha trovato una gran prestazione e sta mostrando una crescita di rendimento e sale 6 punti nella classifica dei Toro News Award, agganciando Mandragora. Al secondo posto nelle votazioni c'è Cacciamani, che per 6 voti in più, con una percentuale del 18% (128 voti) batte Ismajli e sale a 4 punti. Il numero 44 invece, fermo a 122, corrispondenti al 17% delle preferenze, sale sul gradino più basso del podio e appaia Njie, Simeone e Coco a 5 punti.
Votate i migliori di Napoli-Torino
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 17
Fitz-Jim: 12
Adams: 14
Bragança, Vlasic: 8
Belghali: 7
Mandragora, Perri: 6
Njie, Simeone, Coco, Ismajli: 5
Cacciamani: 4
Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Comuzzo, Perri: 1
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