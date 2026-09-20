Quali sono stati secondo voi i migliori giocatori granata nel pareggio contro il Bologna?
Il commento post partita di Bologna-Torino (VIDEO)
Pareggio amaro al Dall'Ara tra il Bologna (con Palladino all'esordio sulla panchina rossoblù) e il Torino di Ignazio Abate terminato sul punteggio di 1-1. Come sempre, torna l'appuntamento con il TN Award: votate il sondaggio qui sotto per esprimere la vostra preferenza. Chi sono stati i due granata migliori della partita secondo voi?
Votate il migliore di Bologna-Torino
La classifica del TN Award 2026/27
Fitz-Jim: 9
Mandragora: 6
Njie: 5
Braganca: 5
Adams: 4
Ismajli: 3
Ilkhan: 3
Cacciamani: 1
Le regole del Toro News Award
L'albo d'oro del Toro News Award
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