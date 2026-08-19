Dopo lo sbancamento dei giorni scorsi, da oggi è iniziata la posa delle nuove zolle di erba sul terreno di gioco dello stadio Olimpico Grande Torino. Un intervento programmato da tempo e necessario per permettere al manto erboso di presentarsi nelle migliori condizioni possibili in vista dei prossimi impegni casalinghi del Toro, a partire dall'esordio di domenica in campionato contro il Milan. Le condizioni del terreno, del resto, non erano state delle migliori già in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Carrarese. Il campo aveva mostrato diversi problemi, con un manto non uniforme e alcune zone particolarmente provate. La settimana successiva alla gara era quindi già stata individuata come il momento giusto per procedere con il ripristino.

I lavori sono iniziati domenica e dovrebbero terminare proprio entro domenica sera, in tempo dunque per la prima giornata di campionato. Un intervento che arriva con qualche giorno di ritardo rispetto agli anni scorsi, quando il rifacimento del manto erboso avveniva di norma prima di Ferragosto. Le temperature particolarmente alte non hanno favorito un avvio anticipato dei lavori e si è quindi scelto di intervenire ora, a pochi giorni dall'esordio del Toro. Dopodiché, secondo Tuttosport, toccherà anche al Filadelfia, dove è previsto il rinnovamento del manto erboso. Anche il terreno del centro sportivo granata ha mostrato condizioni non ottimali, già evidenti nell'amichevole contro il Vado e ancora più marcate nell'allenamento a porte aperte di ieri. Una volta completato il lavoro al Grande Torino, dunque, il Toro potrebbe concentrarsi anche sul secondo impianto: l'obiettivo è rimettere a nuovo entrambi i campi e permettere alla squadra di Abate di lavorare e giocare su terreni nelle migliori condizioni possibili.