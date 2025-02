Alessandro Gazzi a TN Radio: segui la diretta questa sera alle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore, in compagnia di Alessandro Gazzi, vi terranno compagnia. Insieme analizzeremo la situazione dei granata, in campionato e sul calciomercato. Non mancheranno aneddoti e racconti dell'ex centrocampista granata. Non perderti la diretta di questa sera di TN Radio: sui canali YouTube, Facebook e X di Toro News, a partire dalle 21:15. Ti aspettiamo!