Arriva Nkounkou…ma non il centrale: che mercato è stato? Stasera alle 21:15 TN Radio

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Al termine della sessione estiva di calciomercato, è tempo di bilanci tra colpi in entrata, in uscita e soprattutto...colpi mancati. Che calciomercato è stato quello del Torino? Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!