Simeone ad un passo…e in difesa? Ne parliamo stasera alle 21:15: torna TN Radio!

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Naturalmente, ci sarà tanto da discutere riguardo al calciomercato: le situazioni del terzino sinistro e dell'esterno sono vive, ma bisogna stare attenti alle questioni Coco e Sanabria-Simeone. L'argentino è sempre più vicino a vestire la maglia granata e inoltre il Torino ha individuato un nuovo profilo per il dopo-Coco... Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!