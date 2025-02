Torna TN Radio: segui la diretta questa sera alle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Insieme analizzeremo la grande vittoria dei granata in casa contro il Milan e la prossima uscita in campionato: la gara in trasferta contro il Monza. Come sono andati i nuovi per la prima volta tutti titolari? Sono confermati in vista delle prossime gare? Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Non perderti la diretta di questa sera di TN Radio: sui canali YouTube, Facebook e X di Toro News, a partire dalle 21:15. Ti aspettiamo!