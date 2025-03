Torna TN Radio: segui la diretta questa sera alle 21:15

Ep. 219: non perderti la diretta di TN Radio questa sera a partire dalle 21:15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Insieme analizzeremo la gara di sabato scorso contro l'Empoli: sporca ma efficace vittoria dei granata che si sono assicurati i 3 punti. Tratteremo anche la sosta delle nazionali, tra chi parte per le sfide con la propria squadra e chi rimane a Torino con Vanoli. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Non perderti la diretta di questa sera di TN Radio: sui canali YouTube, Facebook e X di Toro News, a partire dalle 21:15. Ti aspettiamo!