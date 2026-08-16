Torino, il Filadelfia apre le porte ai tifosi: martedì la sessione di allenamento della squadra granata sarà aperta al pubblico
Abate lo aveva annunciato durante la sua conferenza stampa di presentazione. Auspicava ad un Filadelfia aperto costantemente ai tifosi, un modo per avvicinare i supporters granata ai propri giocatori. La linea prosegue: il Filadelfia sarà aperto ai tifosi già martedì per la sessione di allenamento, subito dopo la vittoria di misura contro la Carrarese per 1-0. E magari potrebbe anche essere un'occasione per vedere Lucas Perri nella sua nuova realtà granata. Il portiere infatti approda a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'appuntamento è stato fissato alle ore 10.00 di martedì 18 agosto con un comunicato ufficiale dalla società granata:
"Il Torino Football Club comunica che l'allenamento di martedì 18 agosto allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte.I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 10:00".
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