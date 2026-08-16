Abate lo aveva annunciato durante la sua conferenza stampa di presentazione. Auspicava ad un Filadelfia aperto costantemente ai tifosi, un modo per avvicinare i supporters granata ai propri giocatori. La linea prosegue: il Filadelfia sarà aperto ai tifosi già martedì per la sessione di allenamento, subito dopo la vittoria di misura contro la Carrarese per 1-0. E magari potrebbe anche essere un'occasione per vedere Lucas Perri nella sua nuova realtà granata. Il portiere infatti approda a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'appuntamento è stato fissato alle ore 10.00 di martedì 18 agosto con un comunicato ufficiale dalla società granata:

"Il Torino Football Club comunica che l'allenamento di martedì 18 agosto allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte.I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 10:00".