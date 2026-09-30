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I contratti del Torino

Portieri, difensori ed esterni sono già passati sotto la lente. Adesso tocca alla mediana, reparto profondamente rinnovato dal Torino durante l’estate. Rispetto alla scorsa stagione sono aumentate le alternative e sono cambiati anche gli equilibri, con giocatori di esperienza affiancati a giovani ancora in cerca della definitiva consacrazione. Il centrocampo si è fatto ricco e quindi sono diverse le situazioni contrattuali da tenere sotto osservazione.

La mediana di Abate presenta accordi e prospettive differenti: Mandragora è uno dei pilastri scelti da Petrachi, Bragança è arrivato in prestito con obbligo condizionato, Gineitis ha un contratto fino al 2029 con opzione, mentre Ilkhan si avvicina alla scadenza e dovrà dare risposte importanti già nei prossimi mesi. In mezzo c’è anche Luongo, classe 2008, che ha già fatto una prima e importante esperienza in prima squadra e che ora sta continuando il proprio percorso con la Primavera di Baldini. Durate diverse, formule diverse e soprattutto prospettive diverse per chi compone il centrocampo arretrato del Toro granata. Il futuro di alcuni si giocherà sul campo, quello di altri anche nelle prossime finestre di mercato. Mettiamoci comodi.

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