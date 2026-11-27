L'Italia avrà cinque squadre in Champions e l'ottavo posto varrà la Conference League? Sicuramente è presto per chiederselo, il campionato è ancora lunghissimo e tutto può succedere. Ma è lecito dare una prima occhiata al regolamento che - da alcuni anni - può regalare piacevoli sorprese. Di base, l'Italia ha diritto a sette squadre in Europa: quattro in Champions, due in Europa League e una in Conference League. Lo schema base è molto semplice: prime quattro in Champions, quinta in Europa League e sesta in Conference.

La variabile Coppa Italia

Variabile ottavo posto

La prima variabile è legata alla Coppa Italia. Il settimo posto in campionato non vale automaticamente una qualificazione europea perché un posto in Europa League spetta alla vincitrice della coppa. Nel caso in cui questa fosse già qualificata per una competizione europea, allora lo scenario cambierebbe e sarebbe il seguente: prime quattro in Champions, quinta e sesta in Europa League e settima in Conference.C'è però la possibilità che all'Italia venga assegnato un ulteriore slot europeo e in particolare in Champions League. In questo caso tutto cambierebbe: prime cinque in Champions, sesta e settima in Europa League e ottava in Conference. Ma a che cosa è subordinato? L'Italia deve rientrare tra le prime due nazioni nel ranking stagionale, basato sul rendimento delle squadre che in questa stagione disputano le coppe europee. Tutto è ancora aperto, soprattutto perché tutte le squadre sono ancora in corsa. Il turno appena andato in archivio è stato particolarmente positivo grazie ai successi maturati tra Champions, Europa e Conference League: l'Italia è salita al sesto posto e la corsa alle prime due posizioni è apertissima.