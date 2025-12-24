Maripan baluardo contro il Sassuolo… ma in scadenza: il Toro che fa?

Punto di riferimento della difesa granata: occorre iniziare a pensare al futuro

Davide Bonsignore Redattore 24 dicembre - 12:05

A proposito di giocatori imprescindibili, visto che in questi giorni si sta tanto parlando di Vlasic, un altro elemento che appartiene a questa categoria è "El Toqui" Guillermo Maripan. Alla sua seconda stagione in granata, è decisamente il punto di riferimento della fase difensiva del Toro, in grado non soltanto di ergersi a baluardo davanti alla porta, ma anche di guidare i propri compagni a seguire la linea e verso i giusti movimenti. Insomma, un vero e proprio perno della difesa. Seppure qualche partita sia stata un buco nell'acqua anche per lui - ma d'altronde lo è stato per tutta la squadra - in campo, e così è successo anche a Sassuolo, il cileno spiega sempre perché è fondamentale in quella zona del campo. Arrivati a gennaio, però, è il caso di iniziare a pensare anche al futuro.

Maripan baluardo, dopo Como in ripresa: Sassuolo partita da 7 in pagella — "Sempre attento, sa posizionarsi perfettamente e questo lo aiuta tantissimo. Soprattutto nel secondo tempo, è letteralmente ovunque e mura tanti tentativi dei neroverdi. Guillermo "on fire" e quando è così, per gli attaccanti avversari sono dolori. Gara maiuscola", questo il commento del direttore di Toro News, Gianluca Sartori, su Maripan nelle pagelle di Sassuolo-Torino. Giocatore insostituibile. Ha avuto alcune lacune nel corso del campionato - si ricordano le prestazioni negative contro Atalanta e Como, per esempio - ma per il resto si è sempre mostrato come il giocatore fondamentale che è. E contro il Sassuolo è arrivata un'altra grande prestazione: lo confermano il 100% di contrasti vinti, l'83% di duelli terminati con successo, le 10 chiusure difensive o ancora il 97% di precisione nei passaggi nella propria metà campo e la bassissima percentuale di tocchi sbagliati, pari al 2,8%. Statistiche da vero baluardo ma anche da leader: Maripan, insieme a Vlasic, si è proposto di risollevare il Torino. E sembra ci stia riuscendo: in un momento in cui la già corta coperta difensiva si è accorciata ulteriormente, con le partenze in Coppa d'Africa di Coco e Masina, il reparto arretrato granata ha bisogno di certezze. Maripan è quella certezza che oggi (e domani...) per il Toro è imprescindibile.

Il cileno è in scadenza: c'è l'opzione... ma il rinnovo? — Era ottobre quando già si iniziava a parlare di rinnovo. Perché Maripan, arrivato nell'estate del 2024, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento alla Serie A ma dal momento in cui ha trovato sicurezza, per il Toro è stato insostituibile. Sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3. E allora sì, si può parlare di rinnovo. Maripan ha firmato con il Torino un contratto biennale, ma con opzione per un altro anno: a condizioni già fissate, può scattare il prolungamento fino al 30 giugno 2027. Questo mette tranquillità alla società granata, che negli scorsi mesi aveva già pensato a un rinnovo di contratto con aumento di stipendio. Certo, non è da sottovalutare il fattore anagrafico: in un mondo del calcio che parla sempre più giovane, un classe 1994 come Maripan potrebbe trovare difficoltà a competere con il fascino di far crescere in casa i propri talenti. Tuttavia, specialmente in un reparto delicato come quello difensivo, a volte la sicurezza, la solidità e l'esperienza sono i fattori che fanno la differenza. A maggior ragione in una stagione così altalenante, il Toro ha bisogno anche di chiudersi nella propria comfort zone. E in questo momento, per i granata la comfort zone difensiva è rappresentata da Guillermo Maripan. Guai a far andare in scadenza "El Toqui".