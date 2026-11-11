Certe sliding doors fanno rumore, soprattutto quando iniziano a segnare. Alieu Njie è uno dei casi che oggi rischiano di far venire qualche rimpianto in casa Torino. L'attaccante svedese, classe 2005, sembra aver trovato a Firenze quella continuità e quella fiducia che in granata non era mai riuscito a conquistare. I numeri delle ultime tre partite sono eloquenti: tre gol e due assist, con le reti contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, oltre a due passaggi vincenti che certificano un impatto diventato improvvisamente decisivo. Impatto che tra l'altro gli ha regalato la prima chiamata nella nazionale svedese maggiore. Il dato che, però, fa riflettere è ancora più significativo se confrontato con il suo passato sotto la Mole: in appena tre gare ha segnato più di quanto fosse riuscito a fare in due stagioni al Torino, appena 2 centri in 32 presenze. Certo, il calcio non è fatto soltanto di statistiche e il rendimento di un giovane dipende anche dal contesto, dalla fiducia e dalle opportunità. Ma vedere oggi Njie incidere con questa frequenza, dopo averlo aspettato a lungo in granata, rende inevitabile una domanda: il Toro ha rinunciato troppo presto a un talento che aveva ancora parecchio da esprimere?

Un giocatore che manca come l'aria

Cacciamani-Njie, un duo che lascia rimpianti

Il rimpianto, però, non riguarda soltanto i gol. Perché Njie porta in dote caratteristiche che al Torino attuale farebbero tremendamente comodo: accelerazione, capacità di puntare l'uomo, strappo negli spazi e imprevedibilità nell'uno contro uno. Non è il classico esterno che ha bisogno di ricevere sempre sui piedi e giocare in sicurezza: è un giocatore che può rompere gli equilibri, saltare un avversario e trasformare un'azione apparentemente innocua in un'occasione pericolosa. E soprattutto sta dimostrando di poter aggiungere concretezza al proprio repertorio, un aspetto che in passato rappresentava il suo limite più evidente. Immaginarlo oggi nel 3-4-2-1 granata, modulo ormai accantonato da Abate, avrebbe aperto scenari interessanti: un giocatore con la sua esplosività avrebbe potuto agire da trequartista esterno, partire largo per accentrarsi oppure attaccare la profondità accanto a una prima punta. Al Torino manca proprio qualcuno capace di creare superiorità numerica senza dover aspettare che sia la manovra collettiva a produrre spazi. Njie, con la sua capacità di accendere la partita in pochi metri, avrebbe potuto rappresentare un'arma diversa, soprattutto contro quelle difese chiuse che spesso costringono i granata a un possesso sterile e prevedibile. La gara contro il Lecce ne è un esempio lampante.E qui entra in gioco anche Cacciamani. Il Torino ha scelto di trattenerlo, nonostante le valutazioni di mercato, puntando su un ragazzo che ha mostrato segnali incoraggianti in avvio ma che, inevitabilmente, deve ancora completare il proprio percorso di crescita. L'età impone pazienza e sarebbe sbagliato caricarlo di aspettative eccessive. Tuttavia, immaginare Cacciamani e Njie sulla stessa corsia, in un ipotetico 3-4-2-1, fa venire l'acquolina in bocca: da una parte la freschezza e la prospettiva di un giovane ancora da plasmare, dall'altra un attaccante che sta dimostrando di poter fare la differenza con strappi, dribbling e numeri. Non necessariamente due titolari da schierare sempre insieme, ma due profili complementari, capaci di offrire soluzioni differenti e di rendere quella fascia molto più imprevedibile.

Naturalmente, giudicare oggi le scelte di mercato con il senno di poi è facile: quando Njie vestiva il granata, la continuità sotto porta era un problema concreto, ma ancor di più quella inerente al suo impiego. E soprattutto nessuno poteva garantire che il cambio di ambiente avrebbe prodotto una simile accelerazione. Ma proprio questo è il punto: il talento c'era, forse serviva soltanto il contesto giusto per farlo emergere. E mentre a Firenze, Vanoli, tecnico che lo ha lanciato in Serie A, si gode un Njie sempre più protagonista, a Torino resta una domanda scomoda: non sarebbe stato meglio provare a valorizzarlo ancora, soprattutto considerando quanto oggi manchi alla squadra un giocatore con le sue caratteristiche? Probabilmente i circa 20 milioni entrati nelle casse di Cairo non erano d'accordo.