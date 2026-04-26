Ha spesso fatto discutere, nelle ultime settimane, il minutaggio risicato concesso a Emirhan Ilkhan. Il giovane turco ha rappresentato una piacevole sorpresa in cabina di regia, confermandosi quasi sempre la miglior opzione per costruire il gioco nel centrocampo granata. Ilkhan si è fatto preferire a un Asllani che ha faticato a lasciare il segno e a un Prati che, pur non macchiandosi di gravi errori, non ha mai rubato l'occhio in mezzo al campo.

Ilkhan fuori? D'Aversa spiega

La svolta: "Ritrovata continuità"

E allora perché non impiegare il numero sei con continuità? Colpa anche di piccoli acciacchi fisici, come raccontato da Roberto D'Aversa in conferenza stampa. "Quando sono arrivato veniva da un'espulsione (a Genova, ndr), poi ha avuto un impegno in nazionale ed è tornato con problemi fisici. Io stesso la scorsa settimana ho detto che avrebbe meritato di giocare e mi è dispiaciuto non concedergli minutaggio".La svolta potrebbe però essere vicina. "Contro l'Inter potrebbe anche partire perché sta ritrovando continuità nel lavoro settimanale", ha spiegato D'Aversa. Ecco dunque che il Toro potrebbe ritrovare il suo regista più qualitativo. Nelle ultime due gare la scelta è ricaduta sulla coppia Casadei-Gineitis, un duo che ha garantito fisicità ma ben pochi spunti in fase di impostazione. Toccherà ora a Ilkhan, in caso di impiego, dimostrare se davvero il Toro non può fare a meno delle sue geometrie in mezzo al campo.