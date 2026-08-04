Contro il club inglese il Torino scopre Comuzzo, Comert e Fitz-Jim: l'impatto dei tre è di buon auspicio, ma serve tempo per le valutazioni
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Bunrely - Torino
Che dire di questo Torino alla prima uscita post Pinzolo? Contro gli inglesi del Bunrley è arrivata una vittoria importante per l'umore, ma soprattutto per oliare al meglio i meccanismi del gioco di Ignazio Abate. In queste amichevoli si cercano sempre queste risposte e non si può dire che non siano arrivate. Il Toro vince di misura grazie al gol nato dall'asse Njie-Dembele, mostrando però già giocate collaudate, coraggio nella costruzione dal basso e ulteriori conferme dai giovani. In campo si sono visti immediatamente gli ultimi tre acquisti: Comuzzo, Comert e Fitz-Jim.
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