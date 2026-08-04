1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Bunrely - Torino

BURNLEY, ENGLAND - AUGUST 2: Pietro Comuzzo of Torino FC in action during the Pre-Season Friendly match between Burnley and Torino FC at Turf Moor on August 2, 2026 in Burnley, United Kingdom. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Che dire di questo Torino alla prima uscita post Pinzolo? Contro gli inglesi del Bunrley è arrivata una vittoria importante per l'umore, ma soprattutto per oliare al meglio i meccanismi del gioco di Ignazio Abate. In queste amichevoli si cercano sempre queste risposte e non si può dire che non siano arrivate. Il Toro vince di misura grazie al gol nato dall'asse Njie-Dembele, mostrando però già giocate collaudate, coraggio nella costruzione dal basso e ulteriori conferme dai giovani. In campo si sono visti immediatamente gli ultimi tre acquisti: Comuzzo, Comert e Fitz-Jim.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4