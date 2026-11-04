Il reparto della rosa del Torino che è cambiato maggiormente rispetto alla scorsa stagione è quello degli esterni dove sono cambiati tutti gli interpreti nel corso del grande rinnovamento dell'organico che Gianluca Petrachi ha condotto durante l'estate. Se il lavoro del DS granata è stato indubbiamente positivo sotto molti aspetti, iniziano però a emergere in queste settimane alcune criticità per quanto messo a disposizione di mister Ignazio Abate nel pacchetto dei giocatori di fascia nel Toro, specialmente quella mancina.

Petrachi e la grande rivoluzione estiva degli esterni del Toro

In questo momento l'allenatore del Toro è costretto a fare a meno di due elementi giovani e di talento della sua rosa come Fortini e Cacciamani che sono fermi ai box per infortunio. Se è vero che sul lato destro ne ha approfittato Belghali per dimostrarsi un giocatore di qualità e di affidabilità, di certo non si può dire la stessa cosa per la corsia mancina. A Frosinone si sono alternati due giocatori come Zakariae Nathanche hanno però deluso ampiamente le aspettative. Il marocchino è di fatto l'unico giocatore nel reparto degli esterni presenti nella rosa granata che già nell'anno passato giocava all'ombra della Mole.

FROSINONE, ITALY - NOVEMBER 1: Zakaria Aboukhlal of Torino FC in action during the Serie A match between Frosinone Calcio and Torino FC at Stadio Benito Stirpe on November 1, 2026 in Frosinone, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Aboukhlal e Patterson sono molto lontani rispetto al resto del gruppo

Il Torino si sta quindi dimostrando fragile sulla fascia sinistra in assenza di Cacciamani.di una figura esperta e che conosce molto bene le dinamiche del mondo granata come Serinosulle prestazioni di Aboukhlal e Patterson è stato netto: "Mi spiace dirlo, ma non sono più presentabili". Il marocchino è stato difeso e spronato a più riprese da Abate, anche pubblicamente, ma continua a essere un oggetto misterioso della campagna acquisti estiva 2025 di Vagnati e non si è mai integrato davvero bene nel nuovo ruolo di esterno a tutta fascia, che prevede l'attuale modulo del Toro. Anche Patterson è sembrato fuori luogo e poco sul pezzo rispetto al resto dei compagni molto più rodati. Nei prossimi mesi, una sfida per il tecnico granata potrebbe quindi essere quella di cercare di recuperare almeno uno di questi due componenti della sua rosa, fin qui molto deludenti. Nell'immediato però la fortuna principale per il Toro sarebbe quella di un rientro il prima possibile di Cacciamani e Fortini, in modo che possano comporre con Belghali un pacchetto di esterni che offra delle garanzie.