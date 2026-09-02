Oggi 21 anni fa, il 2 settembre 2005 Cairo acquisì il Torino dopo la gestione fallita di Ciminelli. Per il presidente oggi diventano, quindi 21 anni di matrimonio Torino calcio, ribattezzato Torino Fc proprio nel settembre 2005. Cairo nel frattempo è anche diventato il presidente più longevo di tutta la storia del Torino raggiungendo e poi superando Orfeo Pianelli, numero uno dal '63 all'82 periodo in cui il Toro vinse uno Scudetto e due Coppe Italiane. Cairo debuttò in Serie B il 10 settembre con l'Albinoleffe vincendo per 1-0 e da quel momento è ancora il presidente del Torino.