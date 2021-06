Calciomercato, Belotti: l’Europeo prima del futuro. Roma e Atalanta alla finestra

Mourinho vorrebbe il Gallo a Trigoria, l’Atalanta lo valuta in caso di cessioni in attacco. Ma prima del futuro c’è l'Europeo

Il futuro di Andrea Belotti sarà, purtroppo per i tifosi del Toro, l’argomento più importante dell’estate granata. Reduce da una stagione da tredici gol e sette assist, dopo la salvezza il Gallo si sta concentrando soltanto su Euro2020, la sua prima rassegna internazionale con la maglia azzurra. In estate, poi, ci sarà tempo per parlare del futuro, vista la scadenza del contratto con il Toro nel 2022. Elemento, questo, che (insieme al calo di rendimento nel girone di ritorno) non aiuterebbe la società granata a ricavare l’intero valore da una sua eventuale cessione.

RISCATTO - L’Europeo sarà un momento chiave per Belotti. Intanto a livello personale: il capitano granata vuole assolutamente riscattarsi dopo un girone di ritorno opaco (due gol su rigore da febbraio a maggio) dimostrando di potersi imporre anche su palcoscenici internazionali. E sarà una vetrina anche per quanto riguarda il calciomercato. Al momento le pretendenti si stanno riducendo: il Milan, ad esempio, ha rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic e si sta avvicinando ad Olivier Giroud. In Italia, quindi, rimarrebbero Roma e Atalanta: Mourinho voleva il Gallo già al Tottenham, mentre i bergamaschi potrebbero puntare il nove granata in caso di cessione di uno tra Zapata e Muriel. Discorsi che per il momento sono prematuri: il Gallo fa all-in sull’Europeo, poi si vedrà.