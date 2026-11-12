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Cominciano le gare di novembre

Mentre i compagni rimasti a Torino lavorano al Filadelfia, per i granata convocati in Nazionale comincia una giornata ricca di appuntamenti. Oggi, giovedì 12 novembre, saranno sei i giocatori del Torino impegnati con le rispettive selezioni, in cinque partite. Si parte alle 17 con Italia-Portogallo Under 20: questa gara vedrà partecipi Lapo Siviero e Filippo Conzato. Alla stessa ora Saul Coco sarà in campo con la Guinea Equatoriale contro lo Zimbabwe. Alle 18 toccherà a Gvidas Gineitis, atteso dall’amichevole tra Lituania e Suriname, dove sarà presente anche Yannick Boerleider, portiere della Primavera granata. In serata spazio alla Nations League: alle 20.45 Ardian Ismajli affronterà la Finlandia con l’Albania, mentre Nikola Vlasic sarà impegnato in Inghilterra-Croazia. Cinque gare, sei del Torino: la sosta entra nel vivo anche lontano dal Filadelfia, con appuntamenti dal pomeriggio alla sera.

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