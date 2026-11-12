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Corsi di recupero? Lucas Perri

Di certo, per Lucas Perri, gli ultimi mesi sono stati intensi. Dalla lunghissima attesa estiva a un avvio complicato, fino al ritorno tra i convocati della nazionale brasiliana. Sbarcato a Torino a ridosso del gong del calciomercato, il portiere classe '97 ha dovuto calarsi rapidamente in una nuova realtà, con il compito tutt'altro che scontato di farsi trovare subito pronto. Il suo rendimento è stato fin qui ondivago, tra errori pesanti e interventi decisivi. La ricerca della continuità sarà il principale obiettivo su cui lavorare alla ripresa del campionato.

Lucas Perri in numeri

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Dieci presenze ufficiali, 900 minuti giocati e 14 gol incassati: questo, finora, il bilancio numerico di Lucas Perri alla seconda sosta della stagione. Il portiere originario di Valinhos, nello Stato di San Paolo, è arrivato dal Leeds il 29 agosto e appena due giorni dopo era già in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Monza. Da allora, la sua titolarità non è mai stata messa in discussione. In Serie A ha disputato 9 incontri, subendo 13 reti ed effettuando 25 parate. Un dato emblematico: fin qui il brasiliano è riuscito a mantenere la porta inviolata in una sola occasione, nella trasferta di Parma dello scorso 19 ottobre.