DISCLAIMER: Grazie a un canale YouTube che non ringrazierò mai abbastanza per il suo semplice esistere (nello specifico robycr68) abbiamo a disposizione un discreto numero di partite intere del passato dei nostri, soprattutto quelle dei primi turni della Coppa Uefa 1991/92. Un’ottima scusa per ridare vita al formato in cui le riguardiamo minuto per minuto, non solo per vedere un Toro decisamente più gagliardo di quello odierno, ma anche per rispolverare il clima dell’epoca, il linguaggio giornalistico con cui venivano raccontate le gare e qualche curiosità. Quindi non è una semplice rivisitazione dei bei tempi andati, ma qualcosa di diverso e lo specifico per non finire come ho raccontato qui. Premesso questo partiamo con una partita che non fa parte della cavalcata europea (quella arriveranno, una al mese, dopo il trecentesimo episodio di Culto), ma è ufficialmente un grandissimo ricordo: il derby tra Torino e Juventus del 25 gennaio 1995, recupero della nona giornata, quando la partita fu rinviata per la drammatica alluvione che colpì il Piemonte. Se volete premere play, il video è qui.

0.00 Partita trasmessa da Tele+2: si gioca di mercoledì sera. Mentre Massimo Marianella racconta qualche statistica del derby più antico d’Italia, la regia inquadra le curve: in quella bianconera si scorgono alcuni striscioni discretamente beceri, mentre in Maratona campeggiano stendardi granata e bianchi. Le squadre entrano in campo con la tifoseria del Toro che canta l’Aida. Marianella analizza il momento delle squadre: il Toro ha un cammino regolare e tutto sommato positivo, mentre i bianconeri, seppur primi in classifica con numeri più che confortanti, hanno perso 3-0 a Cagliari tre giorni prima.

3.03 Amendolia, alle centesima in serie A, fischia il calcio d’inizio: il Toro attacca sotto la Maratona. Bomboni in sottofondo.

4.00 Un’azione offensiva del Toro con palla sulla fascia a Cristallini e i rimpalli che non favoriscono Pelè e Rizzitelli al limite dell’area dimostrano subito ciò che sarà reale col passare dei minuti: in quel primo tempo il Toro sarà molto più sbarazzino di quanto ricordassi. Ha voglia di attaccare, di fare la partita e per certi versi sarà anche “bello”.

4.31 Lancio perfetto di Maltagliati per Rizzitelli che prova il tiro dalla lunghissima distanza senza inquadrare il bersaglio: prima conclusione del match. Marianella ricorda che il numero sette non ha mai perso un derby in cui è stato in campo con la maglia della Roma. Ruggiero fa ancora le prove generali con un colpo di testa parato da Peruzzi senza troppe difficoltà.

5.50 Non memorabile la prima incursione di Ciro Ferrara: una conclusione al volo da destra che diventa un campanile, quindi una rovesciata per rimetterla in mezzo che lancia Pelè in contropiede. Descritto in un periodo di forma non ottimale, Mago Abedi si infiamma nella grande occasione anche se, dopo una bella discesa, non dosa bene il passaggio per Angloma. Marianella ricorda che Jocelyn si sta rammaricando di non aver mostrato ancora il suo vero volto ai tifosi granata per problemi fisici: di lì a poco le cose cambieranno.

7.40 Un lancio nel nulla di Cristallini diretto verso il fondo picchia sulla bandierina e resta incredibilmente in campo, senza troppe conseguenze per i bianconeri. Oggi potrebbe essere materia di reel.

9.12 Il Toro batte in maniera non ottimale una punizione offensiva tanto che sul retropassaggio di Sogliano la curva bianconera alza i decibel pregustando un possibile contropiede, ma in un istante cambia tutto: Luca Pellegrini è in anticipo e lancia in avanti di prima col sinistro, la trappola del fuorigioco non scatta e Torricelli, in apparente vantaggio sugli assatanati Rizzitelli e Angloma, si trasforma in una marionetta a cui hanno tagliato i fili inciampando sul pallone. Rizzitelli si ritrova solo in area e sblocca il risultato con un preciso diagonale. La Maratona esplode, “Rizzi” esulta rabbioso.

10.13 Rabbiosa è anche l’immediata reazione della Juventus con Conte che colpisce la traversa di testa. Di Livio prova a ribadire in porta, ma trova sulla sua strada Sogliano, forse con un braccio. Sul cross successivo ancora di Di Livio Del Piero anticipa tutti e mette fuori di testa.

11.10 I bianconeri non devono aspettare molto per gioire: su traversone da sinistra di Paulo Sousa in area granata c’è grande confusione con Conte che si stampa su Pellegrini e la palla che arriva a Vialli, incredibilmente solo, rapido a pareggiare da distanza ravvicinata. Conte rimane a terra e viene portato fuori in barella, ma fortunatamente tornerà in campo rapidamente.

14.16 Momento Luca Pellegrini: batte un rinvio dal fondo, la Juventus riconquista palla e la rilancia dalle sue parti. Pellegrini anticipa Del Piero che lo attacca da dietro e sembra soffiargli il pallone in scivolata, ma l’ex doriano, da terra, con un gioco di prestigio si riappropria della sfera facendo ripartire l’azione.

14.40 L’espressione di disappunto di uno scatenato Pelè dopo aver subito un fallo da Conte è da premio Oscar.

15.18 Mino Taveri interviene per la prima volta da bordo campo con un dettaglio pulp: “Conte si è un po’ spaccato un labbro, comunque nessun problema”.

15.50 Altro momento Luca Pellegrini (scusate, sono fissato): su un pallone in profondità sembra voler appoggiare indietro a Pastine, ma poi inventa un dribbling su Ravanelli che, aggirato, prova a fermarlo invano con una goffa scivolata. Lancio lungo e rimessa offensiva conquistata per il Toro.

17.00 Il Toro riparte con classe: Pelè danza tra gli avversari e lancia Rizzitelli che evita in dribbling l’ex Fusi costringendo Ferrara a un sinistro sbilenco che regala un angolo. Come detto, siamo più belli di quanto ricordassi. Primo piano per Rizzi proprio mentre regala una bella scaracchiata dal naso al pubblico televisivo.

19.00 Appaiono le prime pubblicità. Un “ding” avverte che stanno per passare in alto le scritte di una marca di chewing-gum e di una casa automobilistica. Tutto sommato poco invasive. Quelle di Dazn fanno molto più imbufalire quando rimpiccioliscono il riquadro del campo.

19.56 Marianella parla della prima stagione da titolare di Luca Pastine: “Molte critiche, qualche errore di troppo, ma ha dimostrato quanto meno di aver carattere e di far fronte alle critiche continuando a lavorare in silenzio”. Quella sera stessa arriveranno i primi veri momenti di gloria per il portiere granata.

27.00 In una sorta di mondo al contrario, Cristallini si inventa una partenza in dribbling fermata con affanno e Pelè si fa valere anche in ripiegamento con un paio di tackle scivolati.

30.16 La difesa della Juventus si fa nuovamente prendere in controtempo come in occasione dell’1-0: tocco di Cristallini per Rizzitelli che si ritrova tutto solo davanti a Peruzzi, ma stavolta angola troppo mandando il pallone fuori di niente. Mani nei capelli per tutti i granata, anche per quelli posizionati dietro la porta, particolare sempre irresistibile per me.

30.54 La Juventus risponde con un attacco in forze. Paulo Sousa allarga per Di Livio il cui tiro, ostacolato da due granata in scivolata quasi come fosse una coreografia di nuoto sincronizzato, non inquadra la porta. Nota tecnica: i replay sono rapidissimi, quasi immediati.

31.57 Ravanelli sbaglia completamente la giocata su un lungo lancio portandosi fuori il pallone nel tentativo di affrontare Maltagliati: segnali sinistri di quello che capiterà più tardi. “Torino che assolutamente non sembra subire il timore reverenziale di una Juventus più blasonata in questa stagione. È il vero Toro quello che stiamo vedendo in questo derby” la giusta chiosa di Marianella.

32.40 Le parole del telecronista sono a dir poco profetiche: Cristallini lancia lungo, Silenzi fa da sponda saltando più alto di Kohler e, nonostante sia spalle alla porta, riesce a mettere in mezzo un pallone su cui Rizzitelli brucia un frastornato Torricelli inzuccando in rete d’astuzia. “Rizzi” gioisce a braccia aperte urlando di felicità.

34.12 Curva Maratona in delirio totale con un “Chi non salta bianconero è” tonante.

34.55 Un raddoppio di marcatura bianconero fa perdere palla a Rizzitelli in mezzo al campo in un modo che i granata reclamano come falloso, ma sembra regolare. Sul filtrante di Paulo Sousa stavolta è il fuorigioco granata a fare cilecca e così Vialli si ritrova a tu per tu con Pastine, lo evita e deposita il 2-2 nella porta sguarnita. Sembra di vedere la stracittadina dell’anno precedente anche quella volta trasmessa da Tele+2, ma a ruoli invertiti: allora era la Juventus ad andare in vantaggio col Toro a ricucire subito. Visto come finì i tifosi del Toro provano ad aggrapparsi a quello nel momento di sconforto. Avranno ragione.

36.23 Con var e fuorigioco semiautomatico di là da venire, Telepiù sfoggia il guardalinee elettronico offerto dalla Epson che traccia le righe stabilendo Vialli in gioco per un metro e ventiquattro centimetri.

40.38 Ravanelli prova la punizione dalla distanza, ma Pastine blocca a terra sicuro. Quando l’azione riparte si intravede lo striscione “Violenza è stupido” che resta una delle cose più anni ’90 mai concepite. Nel mentre apprendiamo che su Giulio Falcone ci sarebbe l’interesse del Milan: “si parla di accordo già raggiunto”. Non sarà così.

41.10 Rizzitelli doma da fenomeno un forte lancio e con un incredibile colpo di tacco mette Angloma davanti a Peruzzi con la difesa bianconera ancora svagata. Del Piero rimane a guardare col braccio alzato mentre Angloma prima calcia addosso al portiere in uscita e poi si ritrova sui piedi un pallone solo da insaccare nella porta sguarnita. Il primo a raggiungere il francese, quasi incredulo e che dedica il gol alla curva indicandola, è il futuro bianconero Gianluca Pessotto, autore del lancio che ha dato il via all’azione. L’ex Luca Fusi ha provato a inseguire Angloma nell’ultimo miglio, ma ormai è tardi: chissà cos’ha sentito dentro vedendo la Maratona, un tempo sua, esplodere così.

43.20 Un urlo belluino accompagna l’ennesimo inserimento in profondità di Angloma.

44.52 Si gioca a un ritmo assurdo, tante grandi giocate, ma anche tanti errori come quando Angloma evita un avversario con un favoloso dribbling in velocità, ma poi sbaglia l’appoggio a Rizzitelli. Il concetto di possesso palla non esiste, si cerca la profondità di continuo.

48.55 Stavolta il Toro tiene e non si fa raggiungere, covando qualche rimpianto per qualche ripartenza che poteva essere gestita meglio. Amendolia fischia la fine di uno dei primi tempi più scoppiettanti della storia della stracittadina torinese. La voce impostata che si sente in sottofondo declamare “Il Torino Calcio rende noto che tutti gli atti di violenza commessi, anche al di fuori dello stadio…” è un altro grande momento novantiano al Delle Alpi come la chiusura “Il Torino Calcio vi ringrazia”.

52.18 Si ricomincia. Mino Taveri rivela che nell’intervallo anche Giraudo e Roberto Baggio sono scesi nello spogliatoio bianconero. Vialli rientra in campo sebbene dolorante alla spalla.

53.33 Rizzitelli “in serata magica” si destreggia fra tre avversari e prolunga per Pelè che con un elegante palleggio tiene palla e appoggia a Pessotto. Come detto, siamo anche belli.

54.46 Pelè esaltante anche in ripiegamento difensivo: salta netto Torricelli con un’eleganza e una freddezza non comuni e conquista una rimessa laterale facendo carambolare palla su Del Piero. Bello e pratico. Maratona in visibilio.

56.05 I fumogeni lanciati dalla Maratona rendono ancora difficile la visibilità dalle parti di Pastine e così un mischione che nasce da un crosso di Di Livio crea più di qualche brivido. Ce la caviamo ricacciando palla lontano.

01.00.32 Coast to coast di Pessotto che emerge dalla foschia dei fumogeni che fatica a lasciare il campo e si fa dal limite dell’area granata al limite di quella bianconera, allargandosi a destra per conquistare un gran calcio di punizione.

01.08.40 Dopo un primo tempo “britannico”, come da giusta definizione di Marianella, la ripresa ha un canovaccio più preciso; Juventus che preme e Torino che si difende più basso provando a ripartire. Lo fa, per esempio, con un estemporaneo tentativo solitario di Rizzitelli che conclude sul fondo fra due avversari. I minuti passano. Non sembra, ma passano. Di lì a poco cambio fra ex: dentro Jarni, fuori Fusi. La curva del Toro lo fischia, ma saprà far pace presto con lui.

01.12.45 Silenzi lotta come un leone onorando la fascia da capitano che ha sul braccio: su un pallone praticamente perso si butta in scivolata e riesce a indirizzarlo verso Pelè mantenendo viva l’azione.

01.13.37 Ravanelli crea un’occasione dal nulla: spalle alla porta, con due avversari addosso, si gira improvvisamente dopo una sponda aerea di Del Piero e conclude col mancino, ma Pastine è bravissimo ad allungarsi deviando in angolo. Forse non è un miracolo come dice Marianella, ma un grandissimo intervento sì. Un intervento da portiere di serie A fatto e finito.

01.15.36 Marianella riporta una dichiarazione di Silenzi che sa già di addio: “Il mio obiettivo è di andarmene dal Toro con la coscienza a posto”. E siamo solo a gennaio. Sul lato opposto, in precedenza, si è dato anche Kohler come futuro partente.

01.16.45 Sull’invito di Del Piero Vialli va giù in area mentre Pastine lo anticipa. Il portiere granata è il primo a far capire che sia successo qualcosa di non buono per il Torino con un labiale chiarissimo: “Ma cosa hai visto?” prima di calciare via il pallone e mettersi le mani nei capelli. Amendolia ha fischiato un calcio di rigore per un tocco davvero veniale di Falcone su Vialli. Il numero quattro è disperato, i giocatori del Toro sono furibondi, Rizzitelli se la prende col guardalinee. La Maratona canta “Sapete solo rubare”. I giocatori granata faticano a calmarsi e a lasciare l’area libera, mentre Marianella dice che si tratta di uno di quei contatti in cui si può decidere se intervenire o meno. Pastine e Pelè vorrebbero che Amendolia interpellasse il guardalinee per una posizione irregolare. “Forse non tutti gli arbitri avrebbero dato questo calcio di rigore” continua Marianella, Come siamo fortunati.

01.19.00 Mentre Marianella conclude che il rigore può esserci, dopo più di due minuti di proteste Ravanelli ha il via libera per calciare. Il numero undici non è in una serata fortunatissima, ha strusciato pochi palloni e perso molti rimpalli. L’unica gran giocata di pochi minuti prima ha trovato un grande Pastine che ora è nuovamente davanti a lui. Mancino a mezz’altezza sulla sinistra del portiere che si tuffa e respinge. Falcone, tornando verso l’area, salta di gioia col pallone ancora in gioco. La Juventus resta in avanti e Pastine carica i suoi chiedendo di mantenere l’attenzione alta. Il freddo Delle Alpi si trasforma in una bolgia. Si accende una mezza rissa con Rizzitelli portato via a braccia e ammonito, così come Conte. Per evitare guai peggiore Sonetti chiama fuori il numero sette inserendo Lorenzini.

01.22.17 La Maratona che canta “Forza Toro alè non mollare perché” sulle note di Gam Gam è spettacolo puro. Sugli sviluppi della punizione di Paulo Sousa, Ferrara colpisce male di testa da ottima posizione. È come se la curva avesse soffiato tutto insieme per buttare lontano il pallone.

01.23.27 Con un numero folle, portandosi avanti la palla con la testa alla Marco Nappi, Angloma si libera di un sempre più frastornato Torricelli, entra in area e solo un perfetto intervento in scivolata di Kohler riesce a negargli la conclusione. Si canta solo da una parte con un “Torino è stata e resterà granata” stampato nel cielo.

01.24.38 Ennesimo pezzo di bravura di Angloma che con un dribbiing svernicia Torricelli per l’ennesima volta Torricelli e lancia Silenzi che parte in progressione e si arrende solo a un netto fallo di Paulo Sousa. Marocchi sostituisce Di Livio mentre Taveri confida che Sonetti è scatenato ed è andato anche a incitare il pubblico.

01.25.53 Anche Lorenzini si regala uno slalom in area, ma viene chiuso all’ultimo momento. Poco dopo un altro momento Luca Pellegrini con un tackle scivolato a fermare perfettamente Paulo Sousa.

01.27.18 Marocchi viene ammonito per aver fermato Pelè nell’ennesimo (bel) tentativo di ripartire del Toro.

01.28.25 Marianella: “Sembra veramente più che una tigre in gabbia Sonetti, corre più dei suoi giocatori”.

01.29.50 Esce Sogliano, dolorante dopo un contatto con Del Piero, ed entra Sinigaglia.

01.34.20 Il Toro parte ancora in contropiede: da Pelè a Pessotto che sbaglia il passaggio in area per poco e la cosa sorprendente che in posizione di centravanti si sia trovato addirittura il libero, Luca Pellegrini.

01.38.00 L’assalto all’arma bianca della Juventus a ridosso del 90’ è continuo e il Toro prova ad allontanare in tutti i modi, ma la sfera sembra una palla medica. Di contro i granata si oppongono con ogni parte del corpo lecita alle conclusioni bianconere. A tempo scaduto da quarantaquattro secondi la palla buona capita a Marocchi, ma l’intervento di Pellegrini fa schizzare la palla in angolo. Sul corner avanza anche Peruzzi. La difesa spazza e non ha la forza di proseguire verso la porta vuota. La Juventus recupera palla, ma non la gestisce bene e il Toro la riconquista rimediando anche un preziosissimo calcio di punizione con Cristallini.

01.39.26 Un elegante recupero di Silenzi è l’ultimo atto del derby prima del triplice fischio di Amendolia: il Torino ha vinto il derby. Qualche tifoso prova a invadere in campo per andare ad abbracciare i giocatori che si stanno dirigendo sotto la Maratona, riuscendoci. Maltagliati viene spogliato. Lorenzini viene abbracciato con un trasporto quasi passionale. Zaini Invicta in primo piano. Grandi pacche sulle spalle per Nedo Sonetti, tutto goduto. Le telecamere nel tunnel inquadrano Tony Vigato trent’anni più giovane. Le immagini sfumano con alcuni giocatori che non riescono ancora a rientrare dopo la vittoria, sopraffatti da tanto affetto.

FRANCESCO BUGNONE - Classe 1979, tifoso del Toro dal 1985 grazie a Junior (0 meglio, a una sua figurina). Il primo ricordo un gol di Pusceddu a San Siro, la prima incazzatura l'eliminazione col Tirol, nutro un culto laico per Policano, Lentini e...Marinelli. A volte penso alla traversa di Sordo e capisco che non mi è ancora passata.