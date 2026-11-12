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Corsi di recupero? Ignazio Abate

Esprimere un giudizio su un allenatore nel giorno del suo quarantesimo compleanno, già di per sé è una notizia fantastica: il trionfo del nuovo, del giovane. Eppure, questo non basta. Dalle prime chiacchiere sul suo arrivo in granata, di Ignazio Abate si è detto tanto: profilo giovane, ricco di idee, con nessuna voglia di piegare la propria identità al servizio di un risultato, a prescindere, passeggero e parziale. Quindi le prime fatiche, le prime critiche; nel mentre i primi successi, le prime gioie; di nuovo, la discesa dell'altalena, e riecco le critiche. In poco, il tecnico granata ha già passato tanto. E questa non può che essere la base per esprimere un giudizio sul suo operato, quando siamo arrivati alla seconda sosta per le Nazionali, dopo l'undicesima giornata di Serie A: Ignazio Abate andrà ai corsi di recupero?

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