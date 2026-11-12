Nel 1986 Beniamino Abate è il portiere dell'Udinese. Eppure, suo figlio nasce a Sant'Agata de' Goti: il 12 novembre, in provincia di Benevento (squadra dove il padre aveva militato fino a due stagioni prima) viene al mondo Ignazio. Quando, però, si tratta di fargli seguire le sue orme, Beniamino è già all'Inter. È il 1992 e Ignazio si iscrive per la prima volta a calcio, all'età di sei anni. Ad accoglierlo c'è il campo di via Schuster, a Rescaldina, nella provincia di Milano.

"Ha fatto i primi calci qua. Dai sei anni ha fatto due stagioni con me, poi tutto il settore giovanile: pulcini, esordienti...". Raniero Pogliana, oggi responsabile del settore tecnico dell'attività di base, arriva nel club proprio insieme ad Ignazio e per i primi due anni è il suo allenatore. "L'A.C. Rescalda è un'associazione sportiva dilettantistica che ha l'obiettivo di insegnare le tecniche di base del calcio in un ambiente caratterizzato da lealtà sportiva, identità, appartenenza, trasparenza, uguaglianza, etica e innovazione", si legge nello statuto. Un club al quale Abate si legherà per sette stagioni, dove imparerà a giocare a calcio in ogni posizione. E segnando anche 111 gol: "Non era un difensore, posto che a livello giovanile tra i piccoli non ci sono ruoli. Riusciva a coprire il campo abbastanza bene".

Nel gazebo del bar al campo di via Schuster, il calcio lo si vive giorno per giorno. I rapporti umani la fanno da padrone: chi va per una chiacchiera mentre aspetta la fine delle fatiche calcistiche del figlio, chi anche solo per trovarsi a giocare a briscola. Il campo sportivo, poco fuori dal centro cittadino di Rescaldina, accoglie con la sua semplicità: un campo, i palloni, i bambini e quel profumo di malinconia di un calcio dimenticato.

Dell'Ignazio bambino, descritto come un "ragazzo tranquillo", mister Raniero ci ha raccontato le doti calcistiche. "Per noi è stata una soddisfazione vederlo passare al Milan e poi avere successo. Però diciamo che ha fatto tutto un po' da solo, le sue abilità le aveva già da piccolo, noi lo abbiamo solo un po' accompagnato nel suo percorso". Chi l'avrà visto correre sulla fascia destra, ricordandone il passato quando era solo ai Primi Calci, non si sorprenderà se Pogliana, "colonna portante dai primi anni di attività" - il club è stato fondato nel 1989 -, ne ha spiegato le "abilità e le capacità sopra la media di Ignazio". "Dal 1992 - ha raccontato mister Raniero - ne ho visti passare tanti. Ignazio però è quello che ha mostrato già da piccolo delle differenze rispetto ad altri". Ed ora, di questo ricordo restano qualche incontro, in via Schuster, con Ignazio stesso o, più spesso, con i genitori. E la consapevolezza, nella storia del Rescalda, di aver cresciuto uno che nel calcio ce l'ha fatta. Una vita sui campi da calcio, nei quarant'anni di Ignazio Abate.