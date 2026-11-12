Il rischio di rivivere lo stesso copione c'è, e per il Torino non è certo una buona notizia. Tino Anjorin era arrivato al Goztepe con la speranza di ritrovare quella continuità che in granata non aveva mai davvero conosciuto. Il Toro, dal canto suo, in estate aveva un obiettivo piuttosto chiaro: trovare una sistemazione al centrocampista inglese, ormai fuori dai piani tecnici, e liberarsi di una situazione che rischiava di diventare ingombrante. La soluzione è arrivata dalla Turchia, con un prestito e diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro. Ma come sta andando? Non benissimo. Nelle prime nove partite di Super Lig Anjorin è partito solo una volta da titolare, raccogliendo circa 182 minuti e un assist. Un impiego da comprimario, fatto soprattutto di ingressi dalla panchina, con qualche occasione in più soltanto nelle ultime settimane. Non esattamente il rilancio che ci si augurava.

L'avventura al Toro si può ripetere

Anjorin ha ancora tempo

Una situazione che ricorda, per certi versi, proprio il suo primo periodo al Torino. Anjorin era sbarcato sotto la Mole nell'estate 2025 dall'Empoli, reduce da una stagione da 22 presenze in Serie A, due gol e tre assist. Il club granata aveva puntato sulle sue qualità tecniche e fisiche, scegliendo la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un obbligo poi diventato effettivo nel gennaio 2026, dopo la presenza contro la Roma, per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro. Le aspettative erano importanti, ma il campo ha raccontato un'altra storia: problemi fisici, infortuni e continui stop ne hanno condizionato il percorso fin da subito, impedendogli di trovare continuità. Il bilancio della sua esperienza granata è stato di 18 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza gol né assist. Un investimento che il Torino ha provato a valorizzare, senza però riuscire a raccoglierne i frutti.Il Torino è riuscito a piazzarlo in estate, ma non ha ancora risolto definitivamente la questione Anjorin. Il prestito, arrivato dopo la chiusura del mercato italiano, al Goztepe rappresenta un'opportunità per il giocatore e, soprattutto, una possibilità per i granata di monetizzare attraverso il diritto di riscatto. Il problema è che, se il club turco non dovesse esercitarlo, nell'estate 2027 il centrocampista farebbe nuovamente ritorno sotto la Mole. E a quel punto il Toro potrebbe ritrovarsi esattamente nella situazione dalla quale ha cercato di uscire pochi mesi prima: un giocatore da ricollocare, reduce da un'altra stagione con poco spazio e senza una vera rivalutazione sul mercato. La strada è ancora lunga e Anjorin ha tutto il tempo per invertire la rotta, ma le prime indicazioni non sono certo incoraggianti. Il Toro, intanto, osserva con attenzione, nella speranza di evitare che lo scenario si ripeta.