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Chi resta al Filadelfia?

Sono 14 i giocatori del Torino che in queste ore hanno salutato il Filadelfia per unirsi nei ritiri delle rispettive Nazionali. Ignazio Abate non potrà contare su diversi perni della rosa: da Mandragora a Fortini passando per Comuzzo e Vlasic. Non saranno al Filadelfia nemmeno: Mascardi, Siviero, Luongo, Patterson, Rodriguez, Comert, Ilkhan, Gineitis, Coco e Ismajli. Resterà comunque folto il plotone a disposizione del tecnico. Con i giocatori non convocati si potrà lavorare in vario modo: per alcuni sarà importante apprendere meglio i concetti di Abate, per altri sarà fondamentale ritrovare fiducia dopo il primo scorcio stagionale, per altri ancora sarà decisivo mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa. Vi proponiamo l'analisi reparto per reparto di chi rimarrà sotto la Mole nella sosta per le Nazionali più lunga della storia dell'Uefa (tre settimane, due weekend).

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