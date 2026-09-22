Tra le pagine di Tuttosport viene anche dedicato spazio all'incontro tenutosi ieri a Lissone tra il designatore arbitrale Daniele Orsato, i componenti della Can e le società di Serie A, la maggior parte rappresentate dai propri allenatori. Era presente anche Abate per rappresentare il suo Toro. "Una decisione di campo e va bene così. Orsato ha derubricato in questa maniera il calcio di rigore negato nella partita contro il Bologna dopo il contatto tra Oristanio ed Heggem". La volontà, ribadita, è quella di non fischiare i minimi contatti - resta comunque il dubbio che quello sia un minimo contatto - e utilizzare il meno possibile il Var. Una linea approvata anche dagli allenatori. "Nella ventina di episodi mostrati a video c'era anche il fallo di mani di Vlasic contro il Milan". Qui Orsato ha giudicato in modo negativo la decisione presa in campo. Tra gli altri ha individuato poi: "Il rigore prima concesso e poi revocato al Toro nella partita di Coppa Italia contro il Monza, non andava tolto".

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