CIES, Torino presente nella top-10 europea per falli commessi a partita

Nella classifica stilata dal CIES Football Observatory sono presenti molte italiane: ben 6 tra le prime dieci

Il CIES Football Observatory, si occupa spesso di statistice e di analisi dei dati sul mondo del calcio. L'ultima speciale classifica che hanno stilato è quella realtiva al numero di falli che vengono commessi dalle squadre di principali 5 campionati in Europa. In questa graduatoria possiamo vedere come ci siano ben 6 squadre italiane nelle prime dieci posizioni, sintomo del fatto che la Serie A è un campionato nel quale vengono comessi molti falli. Il Torino fa parte di queste 6 squadre italiane e si piazza al sesto posto tra tutte le formazioni europee (quarto tra le sole italiane). Ai granata viene fischiato un fallo a sfavore in media ogni 6 minuti e 25 secondi in ogni partita.