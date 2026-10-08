Tra i convocati di Silvio Baldini nella Nazionale Under 21 c’erano ben tre granata, tra cui Diego Mascardi. Il portiere classe 2006, però, non ha mai avuto spazio per dimostrare le proprie capacità. In due partite delicate, come lo sono state quelle contro Armenia e Polonia, l’ex commissario tecnico della Nazionale maggiore ha preferito un suo fedelissimo: Lorenzo Palmisani. A complicare le cose la forma smagliante del portiere del Frosinone che arrivava da settimane di altissimo livello. Mascardi è riuscito a sedersi in panchina nella trasferta a Yerevan, mentre non è stato neanche convocato per la partita contro la Polonia a Pescara.