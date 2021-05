Commisso attacca Cairo: “Dai suoi giornali bugie per destabilizzare la Fiorentina”

Attacco frontale di Commisso a Cairo: dai giornali al Toro, il patron della Fiorentina non risparmia critiche e accuse in conferenza stampa

Toni a dir poco accesi quelli di Rocco Commisso , che durante la conferenza stampa indetta per fare un bilancio sulla stagione non ha risparmiato nessuno: dai giornalisti, colpevoli a suo dire di aver destabilizzato l'ambiente fiorentino, fino alle proprietà dei club di Serie A. Durissimo l'attacco nei confronti di Cairo e dei suoi giornali, Commisso ha risposto così ad una domanda del Corriere Fiorentino: "Io non rispondo al Corriere Fiorentino. Il Corriere Fiorentino se vuole che parli della Fiorentina, sia loro che la Gazzetta hanno sbagliato perché sono controllati da Cairo. Fino a che non riceverò delle scuse scritte e diranno la verità sull'incontro con Sarri, se c'è stato o non c'è stato, non parlerò con questo giornale. Hanno detto bugie e i giornalisti fiorentini quando sono state dette delle bugie, devono intervenire".

Ma Cairo non è l'unico obiettivo del presidente viola, particolarmente stizzito con i giornalisti e le critiche che gli sono piovute addosso in questi due anni: "Io voglio tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini ricchi. Però in due settimane questi 335 milioni, dovete mettere 35 milioni di caparra. Vi do una settimana e mezzo per fare questo, poi si fa il contratto, prendete tutti i ricchi, dai giornalisti in poi e io vi darò quello di cui avete bisogno per comprarla".