Coppa Italia 25/26: per il Torino possibile incrocio con la Roma agli ottavi

Il possibile percorso del Torino

I granata affronteranno nel turno preliminare il Modena, club che milita in Serie B. Successivamente, il Torino, in caso di passaggio del turno, dovrà vedersela con la vincente tra il Pisa, neopromosso in massima serie, e il Cesena. Agli ottavi di finale ci sarà la Roma. Ai quarti non è da escludere l’incrocio con l’Inter, mentre per la semifinale, in caso di rispetto del pronostico, l’avversaria sarà una tra Lazio, Bologna e l’incognita Milan.