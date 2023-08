Coppa Italia, Tremolada arbitrerà Torino-FeralpiSalò

Si avvicina l'esordio in gare ufficiali del Torino. I granata lunedì sfideranno la FeralpiSalò in Coppa Italia ed è stato annunciato l'arbitro della partita: a dirigere l'incontro sarà il giovane Paride Tremolada, che per la prima volta incrocerà i granata. Il direttore di gara avrà come assistenti i signori Vecchi e Rocca, mentre il quarto uomo sarà Lovison. Al VAR aiuterà Tremolada il signor Mariani, mentre l'AVAR sarà il signor Muto.