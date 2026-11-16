1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

CORSI DI RECUPERO PER CHE ADAMS

Fare gol per un attaccante è sempre l'obiettivo primario quando scende in campo e quasi sempre i giocatori di questo ruolo vengono giudicati per quanto prodotto in termini realizzativi. È vero anche il fatto che le reti vanno pesate e in questo senso Che Adams sa, senza dubbio, il fatto suo. L'attaccante scozzese risulta infatti come uno dei migliori in campo del Torino, quando siamo giunti alla seconda sosta della Serie A, quella del mese di novembre.

Che Adams in numeri

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

1 CORSI DI RECUPERO PER CHE ADAMS 2 CHE ADAMS: COM'È ARRIVATO ALLA STAGIONE 3 CHE ADAMS: COM'È ANDATO FIN QUI? 4 CHE ADAMS, IL GIUDIZIO: BUONO

Il campionato condotto fin qui da Adams conta di ben quattro gol messi a segno in nove partite di Serie A, con un minutaggio complessivo di 616 minuti. Il tecnico granata, Ignazio Abate, ha grande fiducia nel suo numero 19 e infatti lo ha schierato dal primo minuto in ben sette volte delle sue nove presenze totali fin qui nel campionato 2026/27. Sono quindi due gli ingressi a partita in corso, come sono anche due le gare saltate (contro Roma e Bologna a metà settembre) per un guaio muscolare.