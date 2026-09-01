Il Torino ha aspettato a lungo Lucas Perri. Il portiere brasiliano arriva dopo una trattativa durata settimane, con il campionato già iniziato e la porta affidata a Diego Mascardi, classe 2006, in Coppa Italia e nelle prime due giornate di campionato. Adesso Perri è pronto a mettersi a disposizione di Ignazio Abate, e si prepara al debutto con la nuova maglia. A raccontare la trattativa con il Torino è Leonardo Cornacini, agente del portiere, intervistato da TuttoMercatoWeb.

"Il modo in cui questa situazione è stata gestita fin dall'inizio è stato impeccabile. Tra tutte le squadre con cui abbiamo parlato, i professionisti del Torino sono sempre stati corretti e chiari. Tutta la dedizione e l'impegno profuso dal Torino sono stati cruciali per la decisione". Come riferito da Cornacini, sul portiere c'era anche l'interesse di altre tre squadre italiane, ma la scelta è ricaduta sui granata. Cornacini ha poi parlato del gruppo che Perri troverà a Torino e del rapporto con gli altri portieri "Conosciamo la qualità degli altri portieri e credo che Lucas aiuterà i giovani a crescere. Alla fine, la cosa più importante è che il Torino abbia successo".