Torino, è granata il gol dell’anno!

È entrato in campo e, in appena sei minuti, ha regalato al Toro una perla: e non è nemmeno l’unica della sua carriera. Era il 13 dicembre e il Torino affrontava l’Empoli in trasferta per il sedicesimo turno di Serie A. La partita sembrava inchiodata: i granata faticavano a trovare spazi e, anzi, erano spesso costretti a contenere le avanzate dei padroni di casa. Poi, al 69', il lampo. Vlasic recupera palla e vede Ché Adams, appena subentrato a Sanabria, libero nello spazio. L’attaccante controlla il passaggio, alza lo sguardo e nota Vasquez, l’estremo difensore empolese, troppo lontano dai pali. Non ci pensa due volte: lascia partire un destro poderoso da centrocampo, un’idea folle che si trasforma in capolavoro. La parabola percorre quarantasei metri, supera tutti e si insacca in rete. Un gol che riaccende il Toro, cambia l’inerzia della gara e verrà premiato ai Gazzetta Sports Awards come “Il gol più bello della stagione 2024-25”.