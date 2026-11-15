Il sospiro di sollievo tirato al Filadelfia dopo l'esito degli accertamenti strumentali su Rafik Belghali vale quasi quanto una vittoria. Il rientro anticipato dell'esterno dal ritiro della nazionale algerina aveva fatto scattare immediatamente l'allarme rosso in casa Torino, alimentando il timore di un lungo stop legato al ginocchio destro già colpito nella trasferta di Frosinone. Gli esami medici hanno invece escluso qualsiasi interessamento a legamenti e menisco: per l'algerino si tratta soltanto di una duplice contusione articolare che provoca dolore nella corsa, ma che non compromette il prosieguo della stagione.

Dopo l'allarme scattato in nazionale arriva il verdetto definitivo dal Filadelfia

La gestione del suo recupero diventa ora la priorità assoluta per lo staff medico e per Ignazio Abate in vista della ripresa del campionato. Il terzino osserverà alcuni giorni di riposo e terapie mirate per guarire l'articolazione, con l'obiettivo di tentare un recupero in extremis per la delicatissima sfida di sabato sera al Maradona contro il Napoli. La sua presenza resta fondamentale nell'economia del gioco granata: la spinta costante, i 3 assist già messi a referto tra Firenze e Parma e la capacità di garantire ampiezza sia nel 3-5-2 sia nel 4-4-2 lo rendono un elemento difficilmente sostituibile nello scacchiere tattico del tecnico campano.

Dall'ansia al sollievo sulle corsie: Belghali stringe i denti e Fortini torna in gruppo

Proprio nel momento in cui l'emergenza sulle fasce rischiava di farsi critica, dal campo di allenamento è arrivata però una seconda notizia estremamente incoraggiante. Dopo due mesi di calvario e terapie, Nicolò Fortini ha infatti superato definitivamente la pubalgia ed è tornato a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo. Seppur ancora privo del ritmo partita, il classe 2006 rappresenta una risorsa recuperata in tempo utile per allungare le rotazioni e offrire ad Abate una valida alternativa in panchina già per la trasferta in terra campana.