La pausa per le Nazionali si chiude con prospettive estremamente preziose per il Torino, in particolare per quanto riguarda la maturazione dei suoi talenti più giovani. Tra i profili maggiormente osservati c'era senza dubbio Lapo Siviero, terzo portiere della prima squadra granata, impegnato in Spagna con l'Italia Under 20 di Carmine Nunziata nel "La Nucía International Tournament". Una spedizione da protagonista per l'estremo difensore che consegna al tecnico granata Ignazio Abate un giocatore visibilmente cresciuto e pronto a portare valore al gruppo per la ripresa del campionato.

Siviero brilla con l’Italia U20: cosa lascia la sosta azzurra al Toro di Abate

Il bilancio della sosta del classe 2006 parla chiaro: due presenze da titolare su tre gare con prestazioni di alto calibro. All'esordio contro l'Inghilterra (1-3), Siviero si è distinto con due interventi prodigiosi nel primo tempo su Amass e Armstrong, mettendo in mostra riflessi e personalità. Dopo il turno di riposo contro la Germania (0-3), Siviero si è ripreso la porta azzurra nella sfida con la Francia, firmando un perentorio 3-0 condito da un importante clean sheet, frutto di una grande padronanza tra i pali e un rigore parato.

Toro, Siviero incanta in Nazionale: un tesoro per Abate alle spalle di Perri e Mascardi

Ora la palla passa a Ignazio Abate, che alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia ritroverà un portiere maturato dopo la spedizione internazionale. Va comunque sottolineato come le gerarchie tra i pali in granata restino ben definite: Siviero parte infatti come terzo portiere nelle rotazioni, avendo davanti a sé un profilo come Mascardi, giudicato al momento più pronto e avanti nel percorso di inserimento. Tuttavia, il lavoro svolto con il ct Nunziata ha affinato la capacità del giovane classe 2006 di reggere la pressione dei grandi impegni e di guidare il reparto con più maturità e autorevolezza. Per il nuovo Torino di Abate (allenatore da sempre attento alla valorizzazione dei giovani), il rientro sotto la Mole di Siviero rappresenta comunque una risorsa preziosa e di grande prospettiva.