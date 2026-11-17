Saba Sazonov è stato uno dei più grandi punti interrogativi nella storia recente granata. Arrivato in granata nell'estate del 2023, il difensore centrale classe 2002 aveva acceso l'entusiasmo della piazza debuttando in Serie A contro la Lazio, gettato nella mischia da Juric per sostituire l'infortunato Buongiorno. Un avvio incoraggiante, seguito però da un percorso a ostacoli: il prestito con diritto di riscatto all'Empoli nell'agosto 2024 si trasforma subito in un calvario a causa della rottura del legamento crociato, un infortunio che gli impedisce di raccogliere anche una sola presenza in maglia toscana.

Dal crociato beffardo all'addio al veleno in granata: la parabola Sazonov

Il ritorno al Torino dopo la parentesi toscana non inverte la rotta. Sazonov vive una stagione ai margini, tra panchine sporadiche sotto la gestione Baroni (necessarie per colmare l'emergenza infortuni in difesa) e un clima incandescente con la tifoseria e l'ambiente, culminato in momenti di forte tensione al Filadelfia: "Baroni neanche mi saluta. Farei di tutto per il Toro, ma non mi vogliono" disse l'ex Zenti al tempo. A complicare ulteriormente il quadro ci furono alcuni pasticci burocratici, come il primo clamoroso trasferimento saltato al Getafe a causa di alcuni errori nell'invio dei documenti. Una serie di momenti che hanno causato non pochi problemi all'avventura in Italia del georgiano.

Il rilancio di Saba Sazonov: come sta andando in Spagna?

Rimasto svincolato alla fine dell'avventura piemontese, il centrale georgiano ha finalmente trovato una nuova casa lo scorso 4 agosto 2026, firmando un contratto annuale proprio con il Getafe. Accolto dal club spagnolo con un accordo fino a giugno 2027, il difensore georgiano sta trovando spazio con il contagocce. L'impatto con la Liga e le coppe non lo ha ancora visto protagonista assoluto: in campionato Sazonov non è mai partito nell'undici iniziale, collezionando appena 6 presenze per un totale di 156 minuti complessivi (circa 26 minuti di media quando impiegato). Ha trovato maggiore minutaggio e un paio di maglie da titolare tra i preliminari di Conference League e la coppa del Re., totalizzando circa 9 presenze complessive e un cartellino giallo. Nelle 10 presenze stagionali totali ha rimediato 3 cartellini gialli (uno in Liga, una in Copa del Rey e un'altra in Conference).