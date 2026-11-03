Al Toro manca il suo capitano. Lo Zapata di qualche stagione però fa sembra un vecchio ricordo
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Nella sconfitta di domenica contro il Frosinone si è rivisto in campo il capitano del Toro, Duvan Zapata, dopo le panchine contro Monza e Como. Abate gli ha concesso 19' minuti, mai così tanti in questo campionato. E' chiaro che Duvan non si stia rivelando un'arma in più per questo Torino, il colombiano pare inerte e inerme e non riesce mai a fare la differenza.
La partita contro il FrosinoneI dati, in realtà, non raccontano una pessima partita ma mostrano anch'essi come ormai Zapata faccia fatica a rendersi utile per i granata. Come riporta Sofascore, infatti, Duvan ha toccato 15 palloni e di questi ne ha persi ben 9. Ma soprattutto su 6 passaggi tentati solo 1 è andato a buon fine, registrando una media del 17%. Per il resto poi le caratteristiche del colombiano sono in qualche modo emerse, un tiro di testa in porta, 4 duelli aerei vinti su 5 ingaggiati e 2 falli subiti. Questo a dimostrare che quelle caratteristiche di dominio fisico che per anni ha mostrato in Serie A non sono di certo scomparse.
I minuti sono pochi e la concorrenza è tantaIn questo momento della stagione ogni volta che Abate chiede aiuto al suo capitano, questo, sembra rispondere assente. In più di recente Kulenovic sta guadagnando posizioni nella testa del tecnico granata, se non per prestazioni quantomeno per atteggiamento. Oltre al Croato si aggiunge un Pellegri rientrante dal lungo infortunio che non vorrà star a vedere gli altri giocare e sono sempre disponibili altre soluzioni come Oristanio e Casadei che indirettamente possono togliere ulteriore spazio a Zapata. Insomma serve la risposta di Duvan e serve in fretta prima di scivolare ancora più indietro nelle gerarchie.
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