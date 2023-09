Femminile, Area Calcio-Torino 1-4: poker granata a coronare uno storico esordio

Una prima storica, coronata dalla vittoria. Il Torino Femminile parte subito con un successo nel campionato di Eccellenza Femminile e inaugura il nuovo corso nel migliore dei modi. Le granata, allenate da Giovanni Russo, hanno sfidato all'esordio l'Area Calcio in trasferta. Ne sono uscite trionfanti, con un netto 4-1. Un poker per iniziare la stagione, quattro reti che portano la firma di Martina Medici (lo scorso giugno aveva firmato il primo gol della finale scudetto persa contro la Roma), Linda Bazzocchi, Carola Munafò e Giada Guarini. Settimana prossima il Torino Femminile giocherà la prima partita casalinga contro il Racco. Appuntamento a domenica 1 ottobre alle ore 15 sul campo del Bacigalupo, in via Carlo Bossoli 76 a Torino.