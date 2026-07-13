Dopo aver vissuto l'emozione indelebile di un Mondiale, è tempo per Marcus Pedersen di rifiatare prima di riunirsi alla squadra. Come si evince dalle sue parole pubblicate su Instagram, l'avventura con la Nazionale è stata per lui il coronamento di un percorso fatto di sacrificio e dedizione, un sogno d'infanzia trasformato in realtà che ha regalato al difensore norvegese ricordi preziosi e una crescita professionale significativa.

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Le parole di Pedersen

"Da bambino, sognavo di giocare in una Coppa del Mondo. Quest'estate, ho avuto la possibilità di realizzare quel sogno: grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo la strada. Per sempre grato"