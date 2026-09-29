Il programma dei giocatori del Torino impegnati con le rispettive nazionali: una sfida vede tre granata darsi battaglia...
Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)
Torino: i nazionali
Vi state annoiando in questa sosta nazionali? Non disperate, oggi è giornata ricca per chi segue i giocatori del Torino anche fuori dagli impegni della formazione granata. Sei giocatori, cinque nazionali, quattro partite: oggi tanta carne al fuoco per i giocatori granata impegnati con le rispettive nazionali. Tocca a Vlasic e Ismajli in Nations League, con Patterson che darà battaglia ai connazionali Rodriguez e Cömert. Per non dimenticare Siviero... Vediamo nel dettaglio il programma dei giocatori del Torino con le proprie nazionali.
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