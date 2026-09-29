A spesa, corrisponde sempre resa? La risposta, naturalmente, non può che essere no. In qualsiasi ambito, spesso anche nel calcio. Spunti di questo tipo emergono dal confronto tra la classifica reale di Serie A, il posizionamento attuale delle varie squadre dopo il campionato, e quella per uscite economiche nella sessione estiva di calciomercato, con i dati forniti da Transfemarkt. Non sempre chi ha speso di più ha ottenuto, almeno in queste prime giornate, i risultati migliori...

Serie A, chi ha speso di più è realmente in testa?

Una prima misura la dà il. Ma soprattutto la misura la dà la, dietro al Milan di meno di un milione in quanto a spese (con 19 acquisti come i rossoneri) ma. Seconda, anche se la si può considerare la reale prima nella classifica delle spese,. Dall'altra parte,. I risultati più eclatanti li stanno avendo. Il club di Lotito ha chiuso la finestra estiva di calciomercato con un. E il Torino?, 27,30 milioni spesi, 22,35 incassati e un saldo negativo per 4,75 milioni di euro.