Il confronto tra la classifica reale di Serie A e quella per uscite economiche nel calciomercato estivo porta ad alcune considerazioni
Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)
A spesa, corrisponde sempre resa? La risposta, naturalmente, non può che essere no. In qualsiasi ambito, spesso anche nel calcio. Spunti di questo tipo emergono dal confronto tra la classifica reale di Serie A, il posizionamento attuale delle varie squadre dopo il campionato, e quella per uscite economiche nella sessione estiva di calciomercato, con i dati forniti da Transfemarkt. Non sempre chi ha speso di più ha ottenuto, almeno in queste prime giornate, i risultati migliori...
Serie A, chi ha speso di più è realmente in testa?Una prima misura la dà il Milan, prima squadra per spese (165 milioni) ma oggi quinto in classifica. Ma soprattutto la misura la dà la Juventus, dietro al Milan di meno di un milione in quanto a spese (con 19 acquisti come i rossoneri) ma con un saldo in negativo per quasi 138 milioni, 50 in più rispetto al saldo della società di Cardinale. Seconda, anche se la si può considerare la reale prima nella classifica delle spese, oggi la Juventus è settima in campionato. Dall'altra parte, Roma e Inter, oggi prime a parimerito, sono rispettivamente quarta e quinta nella classifica delle spese. I risultati più eclatanti li stanno avendo Lazio e Cagliari, terza e quarta in campionato, posizionate rispettivamente quindicesima e diciannovesima con 22 e 8 milioni spesi. Il club di Lotito ha chiuso la finestra estiva di calciomercato con un saldo positivo per 20 milioni di euro. E il Torino? Il club granata, oggi tredicesimo con l'Udinese in classifica, ricopre le stesse posizioni anche nell'altro standing: quattordicesimo posto, 27,30 milioni spesi, 22,35 incassati e un saldo negativo per 4,75 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti