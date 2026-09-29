Finalmente, una prova degli Azzurri che ha tirato su il morale. Contro la Turchia si sono visti spirito e gioco, un gruppo che è riuscito a divertirsi e anche a regalare un pochino di calcio. Come si legge tra le pagine de La Stampa, non si è visto invece Cacciamani, centrale per il Torino, ma non ancora per l'Italia. L'esterno è rimasto tagliato fuori da tutte le nazionali, Under comprese, ora l'obiettivo è crescere bene e tornare a indossare l'Azzurro, magari in nazionale maggiore. Il suo alleato? Ignazio Abate: "Abate stravede per Cacciamani, l'ha utilizzato sette volte su sette di cui sei dall'inizio, e la sua posizione fa parte di quel pacchetto di aggiornamenti che sta provando al Filadelfia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.