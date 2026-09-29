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I contratti del Torino

Continuando la panoramica sulla situazione contrattuale del Torino, dopo portieri e difensori oggi tocca agli esterni. Il reparto, numericamente più corto rispetto agli altri, presenta anche una caratteristica evidente: a eccezione di Cacciamani, rientrato a Torino dopo l’esperienza in Serie B con la Juve Stabia, tutti gli esterni sono arrivati durante nel corso dell’ultima estate. Serve quindi tempo per trovare automatismi, inserirsi nel gruppo e capire quali possano diventare davvero soluzioni affidabili per Abate.

Il quadro è particolare anche per caratteristiche: il tecnico ha infatti a disposizione quattro esterni di piede destro e nessun mancino naturale. La situazione è spinosa e da tenere sotto osservazione, con un occhio che va già al mercato di gennaio. Il Torino ha ancora qualche mese per valutare rendimento, adattamento e compatibilità con il sistema di gioco prima di decidere se intervenire ancora sulle fasce. La panoramica sui contratti parte dunque da qui: tre nuovi arrivi, un giovane cresciuto in casa e diverse decisioni da prendere strada facendo.

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