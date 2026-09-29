Mentre 14 granata sono impegnati con le nazionali, il lavoro a Torino non si ferma, né sul campo, né fuori. Petrachi ha diversi nodi da sciogliere in vista del mercato, tra giocatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno e altri che invece sono sul mercato, da cedere il prima possibile. Tuttosport racconta di due nomi in uscita, quelli di Aboukhlal e Israel: "Entrambi, nei piani della società granata, avrebbero dovuto lasciare il Toro nel corso dell'estate". Da capire anche la questione Biraghi, anche lui era sul mercato, ma adesso è prossimo al rinnovo. Manca solo l'ufficialità. Il quotidiano riporta anche le parole di Belghali sul Torino: "Il Mondiale? Un sogno. Voglio aiutare la squadra a migliorare ogni settimana"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.