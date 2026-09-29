La Gazzetta dello Sport, Belghali stregato: "Il Toro ti entra dentro"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola
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Petrachi ha rafforzato le fasce e tra i nomi arrivati in città nelle ultime ore di mercato c'è quello di Rafik Belghali. L'esterno si è messo subito a disposizione e Abate gli ha già concesso minutaggio. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, dopo quasi un mese l'ex Verona ha raccontato il primo impatto su Torino, città e club: "Il Toro e Torino hanno stregato questo ragazzo di ventiquattro anni. «Posso dirlo tranquillamente: amo già il Toro e la città di Torino – si racconta Belghali -, prima di arrivare qui avevo chiesto informazioni a un po’ di amici e mi avevano tutti parlato bene di Torino e del club. Adesso che ci vivo, posso confermare che la città è davvero bella e che questo club ha qualcosa di speciale, è unico. Sono qui da alcune settimane e la città mi è già entrata dentro". Sul quotidiano sono presenti anche gli impegni dei granata in nazionale: oggi ci sarà una sfida interna.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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