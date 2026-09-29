La Gazzetta dello Sport, Belghali stregato: "Il Toro ti entra dentro"

Petrachi ha rafforzato le fasce e tra i nomi arrivati in città nelle ultime ore di mercato c'è quello di Rafik Belghali. L'esterno si è messo subito a disposizione e Abate gli ha già concesso minutaggio. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, dopo quasi un mese l'ex Verona ha raccontato il primo impatto su Torino, città e club: "Il Toro e Torino hanno stre­gato que­sto ragazzo di ven­ti­quat­tro anni. «Posso dirlo tran­quil­la­mente: amo già il Toro e la città di Torino – si rac­conta Bel­ghali -, prima di arri­vare qui avevo chie­sto infor­ma­zioni a un po’ di amici e mi ave­vano tutti par­lato bene di Torino e del club. Adesso che ci vivo, posso con­fer­mare che la città è dav­vero bella e che que­sto club ha qual­cosa di spe­ciale, è unico. Sono qui da alcune set­ti­mane e la città mi è già entrata den­tro". Sul quotidiano sono presenti anche gli impegni dei granata in nazionale: oggi ci sarà una sfida interna.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.